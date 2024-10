Le scosse di terremoto oggi localizzate nel nostro territorio sono state ancora più leggere del solito. Come segnalato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non si è infatti riusciti ad arrivare nemmeno alla magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, tenendo conto che l’evento principale di oggi è stato quello localizzato in provincia di Benevento, con una magnitudo di 1.4 gradi.

Il riferimento è al sisma che è avvenuto la notte passata, alle ore 2:49, a un chilometro a est di San Giorgio La Molara, nei pressi di Molinara e Pago Veiano, e ad una ventina di chilometri da Benevento, e 41 da Avellino. Continuiamo con i movimenti tellurici molto lievi, a cominciare dalla scossa di terremoto oggi localizzata in provincia di Trento, un evento di soli 1.3 gradi sulla scala Richter alle ore 4:02. Il sisma è stato praticamente impercettibile, nel senso che nessuno l’ha udito, sia per la sua moderata entità quanto per il fatto di essere avvenuto di notte, tra l’altro in una zona non densamente popolata come quella di Trambileno e Isera.

TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO NEL MAR MEDITERRANEO

All’estero sono state invece segnalate due scosse di terremoto oggi dall’Ingv, a cominciare da quella avvenuta in Grecia, lungo la costa Ionica, con una magnitudo di 4.5 gradi, sisma avvenuto sempre la notte scorsa, alle ore 2:37. Lungo il confine fra Austria e Svizzera, invece, si è registrato un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi alle ore 4:24.

Significativo infine quanto avvenuto nella tarda serata di ieri, precisamente fra le ore 20:31 e 21:45, quando sono state registrate tre scosse di terremoto, tutte localizzate in mare aperto nel Tirreno Meridionale, non troppo distante dalla Sicilia, con una magnitudo di 2,3 gradi, 2,4 e infine 2,9. Una sorta di sciame sismico localizzato a 56 chilometri da Trapani e a 77 da Palermo, senza che comunque abbia creato alcuna conseguenza anche perchè l’evento è avvenuto in mare, dove gli effetti di un sisma vengono solitamente attutiti.