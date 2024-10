Scosse di terremoto oggi sull’Italia decisamente lievi quelle segnalate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Basti pensare che la più “forte” ha avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è quella localizzata nella regione Abruzzo, a sei chilometri a est di Capitignano, in provincia de L’Aquila. Il sisma è stato registrato poco prima dell’una, alle ore 00 e 53 minuti, ed ha avuto appunto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. L’epicentro della scossa di terremoto oggi è stato localizzato vicino a Campotosto e Barete, entrambe località della provincia de L’Aquila, e il capoluogo abruzzese è risultata anche la città più vicina, distante 17 chilometri, con Teramo più staccata a 33.

Terremoto Campi Flegrei/ Prove di evacuazione concluse, Ciciliano: “Adesione soddisfacente”

Sempre la giornata odierna, mercoledì 16 ottobre 2024, è stata segnalata una scossa in provincia di Udine, di preciso nei pressi di Resia, con una magnitudo di soli 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 4:10. La città di riferimento è risultata essere Udine, distante 31 chilometri, con Pordenone più staccata a 64.

Terremoto oggi Bolzano M 2.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche in provincia di Cuneo

TERREMOTO OGGI LUNGO IL CONFINE FRA AUSTRIA E SVIZZERA

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto oggi, quella lungo il confine fra Austria e Svizzera delle ore 3:15 e che ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Scosse di terremoto anche nella giornata di ieri, a cominciare da quella localizzata a Catania, un evento di magnitudo 2.2 gradi con epicentro la località di Zafferana Etnea, comune dove spesso e volentieri vengono segnalati dei sismi, comunque tutti di lieve entità.

Per in quadrare meglio la zona in cui si è verificata la scossa, siamo a 13 chilometri da Acireale e a 21 da Catania. Registrato dall’Ingv anche un movimento tellurico non in Italia ma in Grecia, una scossa avvenuta nella serata di ieri con una magnitudo di 4.8 gradi sulla scala Richter, localizzata comunque in mare e senza alcun effetto per la popolazione locale, fortunatamente.

Terremoto oggi Ascoli Piceno, M 2.1/ Ultime notizie Ingv: scossa da 1.8 a Cosenza