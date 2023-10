Terremoto oggi Bergamo M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.7 in Giappone

E’ mercoledì 4 ottobre 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Spulciando il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, meglio conosciuto come Ingv, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello avvenuto a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo alle ore 9:07 odierne, un sisma con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Da segnalare anche una scossa lungo il confine fra l’Italia e la Slovenia, un sisma registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1:05, nel cuore della notte passata fra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre 2023, con una magnitudo di 1.8 gradi e avente delle coordinate geografiche pari a 46.1290 gradi di latitudine, 14.0420 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fatto sapere che: “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, mentre per quanto riguarda le città più vicine, a 57 chilometri si trova Trieste mentre Udine è risultata essere più staccata, precisamente a 63 chilometri.

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stata segnalata un’altra scossa di terremoto molto lieve in Italia, precisamente quella a un chilometro a sud di Barete, in provincia de L’Aquila. In questo l’evento tellurico è stato di 1.0 gradi di magnitudo, registrato sempre durante la notte scorsa, alle ore 1 e 42 minuti. La Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere le sue coordinate geografiche , leggasi 42.4420 gradi di latitudine, 13.2850 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuati i comuni di Cagnano Amiterno, Scoppito, Capitignano e Monterale, mentre la città più vicina al terremoto è risultata essere L’Aquila, distante 14 chilometri dall’epicentro, con Teramo più staccata a 42, quindi Terni a 54 e infine Tivoli a 67. Segnaliamo infine nella giornata di oggi una scossa di terremoto avvenuta in Giappone, precisamente in mare, a Honshu, con una magnitudo di 5.7 gradi sulla scala Richter alle ore 4:19 italiane. Le scosse riportate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

