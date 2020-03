Terremoto oggi Bolzano M 2.4/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Messina

Svariate scosse di terremoto hanno interessato oggi il territorio nazionale. Partiamo da quella più significativa, ovvero, quella registrata in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato individuato a sei chilometri di distanza dalla località di Laza. Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 46.58 gradi di latitudine e 10.66 di longitudine, mentre la profondità è stata di 13 km. Diversi i comuni che hanno avvertito la scossa di terremoto di oggi, fra cui i paesi di Stelvio, Martello, Silandro, Sluderno, Glorenza, Malles Venosta e molti altri. Le città più vicine all’epicentro, invece, sono state Bolzano e Trento, rispettivamente a 55 e 65 chilometri di distanza dalla zona del sisma. Il terremoto, avvenuto alle ore 3:06 della scorsa notte, non ha causato danni ne feriti vista la sua lieve entità.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI LUNGO LO STRETTO DI MESSINA

Un altro sisma è stato registrato dal’Ingv alle ore 3:00 della notte fra venerdì 6 e sabato 7 marzo, lungo lo stretto di Messina, fra la regione Sicilia e la Calabria. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo leggermente inferiore rispetto al sisma bolzanese, precisamente di 2.2 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. Anche in questo caso sono stati numerosi i comuni che sono stati interessati dalla scossa, come ad esempio Motta San Giovanni, Ali Terme, Scaletta Zanclea, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Ali, Furci Siculo, Itala. Reggio Calabria, Messina, Acireale, Catania e Siracusa, sono state invece le città più vicine all’epicentro. Infine segnaliamo due scosse avvenute nella tarda serata di ieri, a cominciare da quella di 2.1 gradi verificatasi in quel di Sovramonte, in provincia di Belluno, alle ore 22:19. Alle 21:39 ha invece tremato la provincia di Cuneo, in Piemonte, con una scossa di m 2.3 registrata in quel di Aisone.

