Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime scosse, ennesimo sisma in Sicilia

Una scossa di terremoto è stata registrata quest’oggi in Italia. L’evento tellurico ci giunge dall’estremo sud, precisamente dalla Sicilia. Alle ore 7:23 di stamattina, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha registrato un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter. Il movimento è avvenuto a tre chilometri di distanza dal comune di Ucria, con coordinate geografiche pari a 38.02 gradi di latitudine e 14.88 di longitudine, mentre la profondità è stata di 8 chilometri sotto il livello del mare. Numerosi i comuni che hanno avvertito la scossa, leggasi Floresta, Raccuja, Tortorici, Sinagra, San Piero Patti, Galati Mamertino, Castell’Umberto. Le città più vicine, invece, sono Acireale, Catania, Messina, Reggio Calabria e Caltanissetta, distanti fra i 50 e i 90 chilometri dall’epicentro. L’evento tellurico di questa mattina, vista anche la sua lieve entità, non ha causato alcun danno ne coinvolto nessuna persona.

DUE SCOSSE DI TERREMOTO LUNGO LA COSTA AZZURRA

Nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, non sono state segnalate altre scosse di terremoto, e le ultime verificatesi sono quelle avvenute lungo la costa azzurra, in Francia, nella giornata di ieri. La Sala sismica Ingv in Roma ha catalogato due sismi alle ore 15:04 e 14:29 di ieri, sempre nella stessa zona, fra il Principato di Monaco e la città di Marsiglia, non troppo distante dalla Liguria. I due eventi hanno avuto coordinate geografiche di 42.93 gradi di latitudine e 6.6 di longitudine, e la profondità è stata pari a 0 chilometri sotto il livello marino, quindi, superficiali. Nessun comune italiano si trova nelle vicinanza, di conseguenza le due scosse di terremoto non sono state udite nel Belpaese. I due eventi sono stati comunque lievi, leggasi rispettivamente di magnitudo 2.4 sulla scala Richter (il più recente), e sempre di 2.4 quello più “vecchio”. Anche in questo caso non si sono registrati danni ne feriti.

