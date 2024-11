Una scossa di terremoto oggi superiore alla magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, è stata localizzata dall’Ingv nella regione Basilicata, precisamente a quattro chilometri a nord di San Severino Lucano, in provincia di Potenza. Si è trattato di un sisma che ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:05 della notte passata vicino a Francavilla in Sinni ed Episcopia, nonché a 72 chilometri da Potenza e ad una ottantina da Matera, storica perla regionale.

Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche vicino a Trieste

L’episodio non ha causato alcun danno così come quello avvenuto lungo il confine fra la nostra nazione e la vicina Austria, avvenuto invece pochi istanti dopo la mezzanotte di oggi, precisamente alle ore 00, 0 minuti e 32 secondi. Anche tale sisma ha avuto la stessa potenza, una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, evento localizzato nei pressi del Brennero, e a meno di settanta chilometri da Bolzano, nota località del Trentino Alto Adige. Scossa di terremoto oggi decisamente più lieve quella invece che è stata localizzata in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, precisamente a tre chilometri a sud est di Premilcuore.

Terremoto Campi Flegrei/ Al via il piano di prevenzione del rischio: 260 milioni di euro per 56 opere

TERREMOTO OGGI FORLÌ E CESENA, I DETTAGLI INGV

In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato sempre poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 35 minuti, in una zona dove sorgono le località di Portico e San Benedetto, nonché Santa Sofia. Forlì dista invece 36 chilometri, più o meno la stessa distanza da Faenza, 38 chilometri.

Attenzione anche alla scossa di terremoto di ieri sera, ore 18:20, avvenuta nella regione Marche, a tre chilometri dalla città di Macerata, un sisma con una magnitudo di 2.8 gradi non troppo distante da Corridonia e Petriolo, nonché ad una quarantina di chilometri da Ancona e a 70 da Foligno. Infine segnaliamo il sisma delle ore 20:47 di ieri sera sempre nelle Marche ma lungo la costa pesarese in mare aperto, a 23 chilometri da Fano e a 28 da Pesaro.