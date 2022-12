Terremoto oggi California M 6.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa a Sacramento

Come ogni giorno anche oggi, martedì 20 dicembre 2022, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore nel nostro Paese e non solo. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato anche oggi, in tempo reale, tutti i sismi del globo, e l’ultimo significativo è quello avvenuto in California con una magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata registrata vicino a Sacramento, sulla cosa ovest degli Stati Uniti, alle ore 11:34 italiane, le 3:34 locali. In Italia la scossa principale è avvenuta in mare aperto, nel Tirreno Meridionale.

Un sisma che è statao registrato nel cuore della notte passata, alle ore 4:09 fra lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022, ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono state pari a 38.4540 gradi di latitudine, 15.4540 di longitudine, e una profondità di 138 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona non sono state rinvenute alcune località, essendo il terremoto avvenuto in mare aperto. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, infine, Messina è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 30 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 42, quindi Lamezia Terme a 95 e infine Acireale a 97.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA IN TARDA SERATA A PERUGIA

Da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, nella regione Umbria, precisamente a cinque chilometri a nord est di Montone, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 3.0 gradi registrato alle ore 22:36.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.4010 gradi di latitudine, 12.3580 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona i Comuni di Pietralunga, Umbertide, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Apecchio e Gubbio, mentre la città più vicina è risultata essere Perugia, distante 33 chilometri dall’epicentro, con Arezzo a 39 e infine Foligno a 57. Entrambe le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, visto la loro scarsa potenza.

