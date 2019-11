Terremoto oggi Campania: M 2.6 a Salerno/ Ingv ultime scosse, epicentro a Ricigliano

La terra torna a tremare in Campania anche oggi, con un nuovo terremoto registrato alle ore 3.58 del mattino a 4 km a Nord Ovest di Ricigliano, in provincia di Salerno. Secondo i dati forniti dal portale Ingv, la nuova scossa ha avuto una magnitudo pari a 2.6 ed è stata registrata nelle seguenti coordinate: 40.7 di latitudine e 15.46 di longitudine, ad una profondità di 16 km. Il terremoto è stato localizzato a 30 km a Ovest da Potenza e a 42 km a Est di Battipaglia, mentre da Salerno la distanza è stata di 59 km a Est. Ecco quali sono stati invece i comuni prossimi all’epicentro rientranti nella cosiddetta zona rossa: Ricigliano (SA); Muro Lucano (PZ); Balvano (PZ); San Gregorio Magno (SA); Romagnano al Monte (SA); Bella (PZ); Castelgrande (PZ). Tra gli altri comuni in cui la scossa, seppur lieve, è stata leggermente avvertita, anche Buccino (SA); Baragiano (PZ); Vietri di Potenza (PZ); Salvitelle (SA); Caggiano (SA); Colliano (SA); Palomonte (SA) e San Fele (PZ). Non si segnalano fortunatamente danni a persone o cose ma numerose sono state le telefonate ai Vigili del Fuoco nella notte.

TERREMOTO IN PUGLIA, SCOSSA M 2.5 A FOGGIA

Poco più di un’ora dal terremoto di M 2.6 in Campania, una nuova scossa è stata registrata anche in Puglia, precisamente nella provincia di Foggia. Si è trattato di un sisma di M 2.5 avvenuto a 2 km a Ovest da Monte Sant’Angelo alle ore 5.10 nelle seguenti coordinate geografiche: 41.7 di latitudine e 15.94 di longitudine, ad una profondità di 24 km. Ecco i comuni prossimi all’epicentro, rientranti nella zona rossa: Monte Sant’Angelo (FG); Manfredonia (FG); Mattinata (FG). Tra gli altri vicini, anche San Giovanni Rotondo (FG); Carpino (FG) e Cagnano Varano (FG). Anche in questo caso, oltre alla paura non sono stati segnalati danni a edifici o a persone. Il nuovo sisma è stato localizzato a soli 8 km da Manfredonia, mentre a 42 km a Nord Est di Foggia. Coinvolta, dunque, l’intera zona del Gargano spesso protagonista di lievi eventi sismici come l’ultimo di questa mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA