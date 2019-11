Terremoto Crotone M 2.6/ Ingv ultime scosse, sisma nel mar Ionio settentrionale

Trema ancora l’Italia, e nelle scorse ore è stato registrato un nuovo terremoto dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv. L’ultima scossa rilevante è quella di ieri pomeriggio avvenuta nel mar Ionio settentrionale, di fronte alle coste calabresi, in provincia di Crotone. Come localizzato dalla sala simica di Roma, il sisma è stato registrato alle ore 16:35, con coordinate geografiche pari a latitudine 38.92 gradi e longitudine 17.56, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato ventisette chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è avvenuto al largo, nel mar Ionio, di conseguenza non vi sono stati comuni limitrofi interessati, con la città più vicina che è risultata essere Crotone, che dista però una quarantina di chilometri, seguita da Catanzaro, che invece ne dista un’ottantina. La scossa è stata di magnitudo 2.6 ed è stata avvertita da numerose persone residenti nella zona, ma non ha comunque provocato danni agli edifici o feriti.

CONTINUANO LE SCOSSE DI TERREMO IN PROVINCIA DI COSENZA

Nella giornata di ieri da segnalare un nuovo sciame sismico nel mar Tirreno meridionale, sulla solita costa calabrese di fronte a Scalea, in provincia di Cosenza. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nel dettaglio quattro scosse poco dopo la mezzogiorno di ieri, giovedì 31 ottobre, e precisamente di magnitudo 2.2, 2.0, 2.1 e infine 2.3, quella più importante. Continua quindi a muoversi quella zona del sud Italia, con la prima scossa che è stata registrata addirittura lunedì 25 ottobre, di conseguenza è ormai quasi una settimana che si verificano continui movimenti tellurici. Lievi sisma che comunque non hanno causato alcun danno ad edifici o strade, ne tanto meno feriti, provocando però tanta paura. Tornando al mar Ionio Settentrionale, il movimento tellurico di M 2.6 segnalato sopra ha fatto seguito ad un’altra scossa sempre nella stessa zona, rivelata alle ore 7:59 di ieri mattina e di magnitudo 4.1, decisamente più importante.

