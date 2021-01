Terremoto oggi Campobasso M 2.1/ Ingv ultime notizie, tremore a Sant’Elia a Pianisi

Appuntamento quotidiano con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi sul suolo italiano. Come sempre facciamo affidamento sui professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che puntualmente aggiornano la situazione relativa allo scosse in Italia. Per quanto riguarda la giornata odierna, 27 gennaio 2021, al momento si è verificato un solo terremoto, precisamente in provincia di Campobasso, nella regione Molise.

Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato a due chilometri a sud ovest da Sant’Elia a Pianisi, in una località con coordinate geografiche pari a 41.61 gradi di latitudine e 14.87 di longitudine, e con una profondità, un ipocentro, pari a 27 chilometri sotto il livello del mare. L’evento tellurico è stato registrato alle ore 7:38 di stamattina dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito presso i comuni di Pietracatella, Macchia Valfortore, Monacilioni, Campolieto e Toro.

TERREMOTO OGGI A CAMPOBASSO, IERI UNA SCOSSA IN PROVINCIA DI ASCOLI

Per quanto riguarda le città, invece, segnaliamo la presenza di Benevento, Foggia, Caserta e Avellino, in un raggio compreso fra i 55 e i 75 chilometri dall’epicentro. Vista la sua moderata potenza, il terremoto di oggi in Molise non ha provocato alcun danno a edifici o vie di comunicazione ne tanto meno feriti o vittime. Il sisma di Sant’Elia a Pianisi è l’unico segnalato oggi dall’Ingv, mentre in precedenza era stato registrata una scossa nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, precisamente in località Offida. In quel caso il movimento tellurico ha avuto una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.93, 13.73 e una profondità di 25 km. Anche in questo caso l’evento non ha causato danno ne tanto meno dei feriti, ma come spesso e volentieri accade in questi casi, solo tanto spavento. Vi consigliamo di rimanere collegati su queste pagine per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle prossime scosse di terremoto del nostro paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA