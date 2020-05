Terremoto oggi Catania M 2.5/ Ingv ultime scosse, sisma anche nel siracusano

Pubblicità

Sono diverse le scosse di terremoto che sono state registrate oggi dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Partiamo da quella più recente, avvenuta soltanto pochi minuti fa (precisamente alle ore 7:56), in Sicilia. Nel dettaglio si è trattato di un sisma segnalato a cinque chilometri a sud di Bronte, località in provincia di Catania. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter (piuttosto moderato quindi), con coordinate geografiche pari a 37.75 gradi di latitudine, 14.82 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. L’evento tellurico ha interessato numerosi comuni dislocati nella zona dell’epicentro, come ad esempio Adrano, Maletto, Biancavilla, Maniace, Cesarò, San Teodoro, Centuripe, e Santa Maria di Licodia. A livello di città, invece, si segnalano Acireale, Catania e Caltanissetta, distanti fra i 35 e i 70 chilometri da Bronte.

TERREMOTO OGGI ANCHE A SIRACUSA, PIACENZA E FOGGIA

La Sicilia aveva tremato anche alla mezzanotte e un minuto di oggi in provincia di Siracusa, un sisma avvenuto in mare, molto vicino alla costa, di magnitudo 2.7 gradi che era stato anticipato da un’altra scossa registrata pochi minuti prima. Priolo Gargallo e Floridia i paesi che hanno avvertito il movimento, anche se lo stesso non ha causato danni ne tanto meno dei feriti. Ma i terremoti di oggi non finiscono qui visto che alle ore 3:46 della notte appena passata, ha tremato anche la regione Emilia Romagna, di preciso la provincia di Piacenza, in località San Pietro in Cerro. Un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, con un ipocentro di 27 chilometri, e che non ha causato alcun problema. Infine segnaliamo un ultimo sisma, sempre di magnitudo 2.1 gradi, avvenuto in Puglia, nella zona del Gargano. Presso il comune di Carpino, località turistica in provincia di Foggia, la terra ha tremato alla mezzanotte e 46 minuti di oggi, un sisma con un ipocentro di 20 chilometri di profondità, a 18 chilometri da Manfredonia, e a 40 da San Severo.



