Terremoto oggi Catania M 2.6/ Ingv ultime scosse, sciame sismico a Potenza

Una scossa di terremoto si è verificata nella notte appena passata in provincia di Catania, in Sicilia. Come comunicato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, noto come Ingv, l’evento tellurico ha avuto come epicentro il comune di Raddusa, a metà strada fra la provincia etnea e quella di Caltanissetta. Le coordinate geografiche precise sono state 37.53 gradi di latitudine e 14.56 di longitudine, mentre la profondità è stata di 25 chilometri sotto il livello del mare. Oltre a Raddusa i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di Castello di ludica, Catenanuova, Agira, Regalbuto, Valguarnera Caropepe e Assoro. Catania dista invece 47 km dall’epicentro, mentre Caltanissetta 44, e Acireale 54. La scossa è stata di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, e non ha provocato danni ne feriti. Nella tarda serata di ieri, sabato 28 dicembre, si è invece verificato uno sciame sismico in provincia di Potenza, precisamente a Pignola.

TRE SCOSSE DI TERREMOTO A POTENZA

Fra le ore 22:32 e le 23:09, tre scosse rispettivamente di magnitudo 3.0, 2.9 e 2.1 gradi sulla scala Richter, hanno interessato la provincia potentina, ed in particolare i comuni di Potenza, Abriola, Tito, Brindisi Montagna, Calvello, Anzi e Vaglio Basilicata. Una serie di movimenti tellurici che hanno ovviamente destato dal torpore i residenti della zona, ma che fortunatamente non hanno provocato danni agli edifici o alle strade, ne tanto meno dei feriti. Il sisma è stato individuato dall’Ingv con coordinate geografiche pari a 40.59 gradi di latitudine e 15.8 di longitudine, mentre la profondità è stata di 20 chilometri. Le tre scosse sono state avvertite in tutta la regione Basilicata nonché in Campania, e tra l’altro sono giunte proprio mentre in quella zona stava nevicando. Inoltre, si sono verificate una serie di altre scosse inferiori alla magnitudo 2.0 sempre nella stessa fascia oraria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA