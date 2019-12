Terremoto oggi tra Macerata e Perugia M 3.3/ Ingv ultime scosse: sisma anche a Norcia

Torna a tremare il Centro Italia e lo fa con una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 sulla scala Richter. È stata registrata alle 4:17 di oggi, giovedì 26 dicembre 2019, nelle Marche. Ma l’epicentro, in provincia di Macerata, non era lontano dal confine con l’Umbria. Stando comunque ai dati rilevati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 2 chilometri da Fiuminata, per la precisione a latitudine 43.21, longitudine 12.95 e ipocentro attestato ad una profondità di 63 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose per fortuna- Per quanto riguarda la lista dei Comuni localizzati entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma, si tratta di Fiuminata (MC), Pioraco (MC), Esanatoglia (MC), Sefro (MC), Matelica (MC), Castelraimondo (MC), Gagliole (MC), Camerino (MC), Cerreto d’Esi (AN), Gualdo Tadino (PG), Serravalle di Chienti (MC), Fabriano (AN), Muccia (MC), Nocera Umbra (PG), Fossato di Vico (PG), San Severino Marche (MC), Pievebovigliana (MC), Pieve Torina (MC).

TERREMOTO OGGI: SISMA ANCHE A NORCIA

Quella della provincia di Macerata non è stata l’unica scossa rilevante registrata nella notte dall’Ingv. La Sala Sismica di Roma ha infatti segnalato un terremoto di magnitudo 2.6 sulla scala Richter a tre chilometri da Norcia, in provincia di Perugia. L’epicentro del sisma “umbro” è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.81, longitudine 13.13. In questo caso l’ipocentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità. Questo terremoto ha preceduto quello sopraccitato: è avvenuto infatti alle 00.26 di oggi, giovedì 26 dicembre. Per quanto riguarda la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma, comprende: Norcia (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Preci (PG), Cascia (PG), Visso (MC), Arquata del Tronto (AP), Ussita (MC), Accumoli (RI), Cerreto di Spoleto (PG), Montegallo (AP), Sellano (PG), Poggiodomo (PG), Montemonaco (AP).

