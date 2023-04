Terremoto oggi Cesenatico M 2.5/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Messina

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, sabato 1 aprile 2023, quali sono state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e non solo nelle scorse ore. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha recentemente aggiornato il proprio bollettino segnalando un sisma in località Cesenatico, noto paese della Romagna, alle ore 6:54 di stamane con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è avvenuta oggi a due chilometri a nord est della località di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma è avvenuto alle ore 2:43 della notte passata, fra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.0860 gradi di latitudine, 12.9660 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Muccia, Sefro, Pieve Torina, Pievebovigliana e Camerino, tutte località del maceratese. La città con 50mila abitanti più vicina al sisma è invece risultata essere Foligno, distante 26 chilometri, con Perugia a 47, quindi Terni a 64 e Ancona a 74. Il terremoto di oggi a Macerata non ha ovviamente causato alcun danno ne ferito visto la sua scarsa potenza.

TERREMOTO OGGI MESSINA M 1.4: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto registrate oggi anche quella avvenuta in provincia di Messina, precisamente lungo la Costa Siciliana nord orientale, in mare. Anche in questo caso si è trattato di un movimento molto lieve, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:40 di notte, e con coordinate geografiche pari a 38.2040 gradi di latitudine, 15.0380 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro.

Oliveri, Patti, Falcone, Montagnareale, Gioiosa Marea e Terme Vigliatore, comuni della provincia di Messina, sono stati i paesi individuati nella zona dell’epicentro, mentre Messina, distante 45 chilometri, è risultata essere la città più vicina, davanti a Reggio Calabria, distante 54 chilometri, con Acireale a 67 e infine Catania a 78.

