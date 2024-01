Terremoto oggi Chieti M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Come sempre andiamo a spulciare il portale ufficiale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che segnala un evento tellurico a quattro chilometri da Pretoro, in provincia di Chieti, un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 8:36 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a tre chilometri a nord est di Cerenzia, nella provincia di Crotone, in Calabria.

Terremoto oggi mar Tirreno Meridionale M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a L'Aquila

La scossa ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata la notte passata, alle ore 4:32 fra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 39.2630 gradi di latitudine, 16.8170 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Castelsilano, Caccuri, Savelli, Verzino e Belvedere di Spinello, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Crotone, distante 34 chilometri, con Catanzaro più staccata a 44, quindi Cosenza a 48 e infine Lamezia Terme a 53 chilometri.

Terremoto Campi Flegrei, sismicità si è arrestata/ Studio svela le analogie con il bradisismo degli anni '80

TERREMOTO OGGI A PERUGIA: I DETTAGLI INGV

Sempre la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato un’altra scossa di terremoto, questa volta a cinque chilometri a sud di Norcia, in provincia di Perugia, un evento tellurico con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, avvenuto sempre la notte passata, alle ore 4:43, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.7530 gradi di latitudine, 13.0840 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Cascia, Poggiodomo, Preci, Accumoli e Monteleone di Spoleto, i comuni individuati in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Foligno, distante dall’epicentro 38 chilometri, con Terni più staccata a 42, quindi L’Aquila a 52. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni a edifici o vie di comunicazioni, ne tanto meno dei feriti: qualora dovessero verificarsi altri movimenti tellurici importanti vi aggiorneremo su questa pagina.

Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, una scossa anche nel mar Tirreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA