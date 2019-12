Terremoto oggi Chieti M 2.4/ Ultime scosse Ingv, sisma anche a L’Aquila

Nuove scosse di terremoto oggi in Italia. Dopo il sisma registrato ieri, nel tardo pomeriggio, sulla costa abruzzese di Chieti, anche nella giornata odierna si registra un nuovo evento tellurico nella medesima zona. Il terremoto è stato registrato dalla sala sismica Ingv (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) di Roma 36 minuti dopo la mezzanotte ed ha avuto magnitudo pari a 2.4. Le coordinate geografiche esatte sono state: 42.21 di latitudine e 14.85 di longitudine, ad una profondità di appena 8 km. Il sisma è stato localizzato precisamente a 58 km a Est di Chieti, a 59 km a Est di Pescara ed a 67 km a Sud-Est di Montesilvano. Vasto rappresenta il comune prossimo all’epicentro, a distanza di circa 15 chilometri ma al momento non sono state registrate segnalazioni da parte della popolazione poichè si è trattata di una scossa lieve avvenuta lungo la costa. Nessun danno, dunque, a cose e/o a persone.

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA

La terra continua a tremare in Abruzzo e ad essere coinvolto è stato anche il capoluogo de L’Aquila, ampiamente colpito da precedenti eventi sismici anche in passato. Il nuovo terremoto è stato registrato oggi, lunedì 30 dicembre, alle ore 6.41 a Cagnano Amiterno (AQ) ed ha avuto magnitudo pari a 2.2 sulla scala Richter. Ecco le loro coordinate geografiche esatte rese note dalla Sala Sismica INGV di Roma: 42.44 di latitudine e 13.21 di longitudine, ad una profondità di 11 km. Ecco quali sono i comuni entro i 20 km dall’epicentro e che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”: Cagnano Amiterno (AQ); Barete (AQ); Pizzoli (AQ); Scoppito (AQ); Montereale (AQ). Tra gli altri comuni nei quali il sisma è stato avvertito, anche se di intensità lieve, anche Borbona (RI); Antrodoco (RI); Capitignano (AQ); Micigliano (RI); Borgo Velino (RI); Posta (RI); Castel Sant’Angelo (RI); Tornimparte (AQ); L’Aquila; Campotosto (AQ); Lucoli (AQ) e Petrella Salto (RI). Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose e/o a persone.

