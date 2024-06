Terremoto oggi confine Italia-Austria M 2.0/ Ingv ultime notizie: movimenti anche in Campania

Riparte la settimana e come ogni giorno, indipendentemente da festivi o feriali, l’Ingv ci restituisce un bollettino aggiornato al minuto con tutti i movimenti tellurici del nostro Paese. L’Italia è contraddistinta da un territorio che in alcune zone risulta essere ad alta sismicità e proprio per questo motivo le scosse di terremoto, anche distruttive e disastrose, non sono purtroppo una novità: basti pensare a quanto accaduto negli anni passati a Messina, in Irpina o più recentemente a L’Aquila e ad Amatrice.

Negli ultimi tempi, invece, uno sciame di scosse è in corso ai Campi Flegrei: qui si continuano a registrare terremoti più o meno intensi che attanagliano la popolazione e la sua serenità. L’ultimo di magnitudo superiore a 2 è avvenuto oggi, 24 giugno, alle 06:15 con coordinate geografiche latitudine 40.8280 e longitudine 14.1360 ad una profondità di 2 km. A localizzare il terremoto è stata la sala INGV di Napoli: i Comuni più vicini, come al solito, sono Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Napoli stessa e Calvizzano. Le scosse continuano a far dormire poco la popolazione partenopea, che solo poche settimane fa ha vissuto la scossa più forte degli ultimi quarant’anni di 4.4

TERREMOTO OGGI: SCOSSA AL CONFINE TRA ITALIA E AUSTRIA

Dopo la mezzanotte la terra si è mossa non solamente ai Campi Flegrei ma anche al confine tra Italia e Austria: il terremoto, di magnitudo ML 2.0, si è registrato oggi alle 02:48:38 con coordinate geografiche latitudine 47.0570 e longitudine 11.3940 ad una profondità di 9 km: la scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma e tra i Comuni più vicini all’epicentro ci sono Brennero, a 14 km, Vipiteno, a 18 così come Val di Vizze e Racines a 19. Tutti i paesini che hanno avvertito la scossa di terremoto di oggi si trovano in provincia di Bolzano.











