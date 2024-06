Terremoto oggi Crotone M 2.4/ Ingv ultime notizie, scosse anche nel Mar Tirreno e nello Ionio

Il bilancio delle scosse di terremoto di oggi in Italia, fornito come di consueto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), rivela che non ci sono state particolari fonti di preoccupazione nelle scorse ore. L’unico episodio rilevante, di M 2.4, è avvenuto nella notte, alle ore 02:54, in provincia di Crotone. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma nei pressi del Comune di Cirò, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.3640, 17.0210 ad una profondità di 22 km. Tra quelli vicini anche Melissa, Crucoli, Carfizzi, Umbriatico e San Nicola dell’Alto.

Terremoto Campi Flegrei, lunedì il Cdm per il decreto bis/ Musumeci: “Non ci saranno fiumi di soldi”

Altre due scosse di terremoto si sono verificate in mare e dunque non sono state avvertite dalla popolazione. La prima, sempre nella notte, alle ore 03:25, nel Mar Ionio Meridionale, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5320, 16.8100 ad una profondità di 62 km, di M 2.5. Non c’è nessun Comune nei pressi dell’epicentro. L’altra nelle prime ore della mattina, alle 06:01, di M 2.0, nel Mar Tirreno Meridionale, al largo di Lamezia Terme, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.9120, 15.6230 ad una profondità di 100 km.

TERREMOTO OGGI LECCO M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli Piceno

Terremoto oggi: forte scossa in Venezuela

In merito alle scosse di terremoto avvenute oggi all’estero, invece, c’è da segnalare quella di M 5.9 che ha colpito la costa Nord del Venezuela, con epicentro nella città di Irapa, alle 5:57 ora italiana, mentre nel Paese era l’1:00 di notte. Le coordinate geografiche (lat, lon) dell’epicentro, come riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sono state 10.6800, -62.6410 ad una profondità di 80 km. Successivamente ci sono state anche diverse scosse di assestamento, tra cui quella più forte di M 4.5.

Al momento non sono arrivate notizie in merito a vittime o feriti, ma pare che ci siano danni a diversi edifici, soprattutto nelle aree residenziali più povere come quelle rurali. Il fenomeno è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale, che purtroppo non è nuova a episodi di questo genere, data l’alta sismicità della zona. Nel 2018 ad esempio c’era stato un terremoto di M 7.3 che aveva causato diversi problemi, seppure senza morti.

Terremoto Campi Flegrei/ Prova di evacuazione a Pozzuoli: hanno aderito 250 residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA