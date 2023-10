Terremoto oggi Cosenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Catania

Anche oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite bollettino, l’ultimo sisma importante verificatosi è stato quello avvenuto ad Acri, in provincia di Cosenza, un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter avvenuto alle 8:30 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a due chilometri a sud ovest di Urbisaglia, in provincia di Macerata, nelle regioni Marche. Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle ore 3:29, da parte della Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono invece state 43.1830 gradi di latitudine, 13.3700 di longitudine, e una profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Colmurano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, Tolentino e Petrolio, tutte località del maceratese, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Ancona, distante 50 chilometri dall’epicentro, con Foligno più staccata a 60, quindi Teramo a 64.

TERREMOTO OGGI, LIEVE SCOSSA A CATANIA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto molto lieve avvenuta oggi in Italia, leggasi quella con una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter localizzata a 7 chilometri a nord di Regalna, in provincia di Catania (in Sicilia). In questo caso l’evento tellurico è stato localizzato alle ore 4:14 di oggi da parte della Sala Operativa INGV_OE (Catania), mentre le sue coordinate geografiche sono state 37.6920 gradi di latitudine, 14.9380 di longitudine, e una profondità di 0 chilometri sotto il livello del mare, quindi decisamente superficiale.

I comuni individuati in zona sono stati quelli di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano, Belpasso e Nicolosi, tutti dell’etneo, mentre Acireale, distante 22 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del sisma. Più staccata invece Catania, distante 25 chilometri, con Siracusa a 77. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato feriti o danni.











