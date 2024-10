Sono diverse le scosse di terremoto oggi segnalate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tutte comunque modeste e con una magnitudo inferiore ai 2.5 gradi sulla scala Richter. Partiamo dall’evento tellurico individuato in provincia di Cosenza stamane alle ore 4:46, una scossa che ha avuto un epicentro a quattro chilometri a sud est di Aprigliano, e che ha è stata registrata con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Nei pressi del sisma sono state segnalate le località di Cellara e Figline Vegliaturo, mentre la città di riferimento è risultata essere Cosenza, distante 13 chilometri, con Lamezia Terme a 28 di distanza. Alle ore 2:57 un’altra scossa di terremoto oggi in Italia, questa volta in mare aperto.

Siamo precisamente nel Tirreno meridionale e il sisma è stato inferiore alla magnitudo 2.0 gradi, precisamente 1.9, localizzato a 50 chilometri da Messina e a 60 da Reggio Calabria. Altra scossa di terremoto oggi quella localizzata lungo il confine fra Italia e Austria, con la città italiana più vicina che è risultata essere Bolzano, distante 68 chilometri. In questo caso si è trattato di un movimento tellurico con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 5:29 di oggi.

TERREMOTO OGGI, SISMA NELLE MARCHE E IN EGITTO

In merito invece alle scosse di terremoto di ieri, si segnala un sisma con una magnitudo 3.7 gradi sulla scala Richter avvenuto nelle Marche, ma localizzato lungo la costa anconetana, ad una trentina di chilometri da Fano e Pesaro: nessuno lo ha praticamente avvertito di conseguenza non si sono verificati effetti.

Alle ore 19:21 di ieri un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter ha invece interessato la regione Calabria, precisamente Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia, nei pressi di Giffone e Nardodipace. Infine segnaliamo una scossa di terremoto oltre confine, un sisma che ha avuto una magnitudo di 4.8 gradi sulla scala Richter avvenuto nel mare d’Egitto: nessun danno ne tanto meno dei feriti.