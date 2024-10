TERREMOTO OGGI: SCOSSA A CISTERNINO NELLA NOTTE

Iniziamo la giornata e la settimana con l’appuntamento con il report dell’Ingv, ovvero l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ogni giorno ci restituisce un accurato report su quelle che sono state le scosse di terremoto di oggi nel nostro Paese. In questo 28 ottobre 2024, la terra ha tremato nella notte a Cisternino, in provincia di Brindisi, poco dopo la mezzanotte, alle 00:29:28, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.7190, 17.4150 e ad una profondità di 18 km. Il terremoto è stato di magnitudo ML 2.1, dunque di un’intensità non preoccupante per la popolazione locale.

Nei pressi dell’epicentro del sisma si trova Cisternino, a 3 km, e a seguire Martina Franca, Locorotondo, Ceglie Messalina, Fasano, Ostuni, Ville Castelli, Alberobello, Montemesola e Crispiano, mentre tra le grandi città la più vicina è Taranto, a 31 chilometri, e Brindisi, capoluogo della scossa, a 46 chilometri.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE ANCHE IN PROVINCIA DI CUNEO E DI MODENA

Non solo Brindisi. Da Nord a Sud, il sito dell’Ingv ci parla di varie scosse di terremoto oggi in varie zone d’Italia. Anche ad Acceglio, in provincia di Cuneo, una scossa ha svegliato più di qualcuno in piena notte, all’1:25:29. Il sisma, di magnitudo ML 2.1, è avvenuto a 10 km di profondità con coordinate geografiche latitudine 44.5390 e longitudine 6.9220. A 9 km dall’epicentro si trova dunque Acceglio ma anche Bellino, e a seguire altre piccole frazioni con massimo 180 abitanti ciascuna. Cuneo si trova a 53 km.

Infine, alle 04:01:09, una scossa di terremoto ha interessato anche l’Emilia Romagna, già piegata per il maltempo, e in particolare San Felice sul Panaro in provincia di Modena, con magnitudo ML 2.0. Nelle vicinanze anche Finale Emilia e Mirandola, mentre tra le grandi città vicine troviamo Carpi, Ferrara e Modena. Nessuna paura, comunque, per la popolazione, che per la maggior parte non ha neppure avvertito il sisma.

