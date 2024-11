Quali sono state le scosse di terremoto oggi in Italia? Anche per la giornata odierna, giovedì 14 novembre 2024, i sismografi non hanno registrato alcun evento sismico importante, di conseguenza il nostro elenco si compone fortunatamente solo da movimenti tellurici molto moderati. Partiamo da quello “più forte” localizzato lungo il confine fra Italia e Francia alle ore 4:02 di stamane. Il sisma in questione ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, localizzato nei pressi di Argentera e di Prazzo, nonché a 56 chilometri da Cuneo, a 87 da Moncalieri e a 92 da Torino.

Alla fine l’evento non ha ovviamente avuto alcuna conseguenza sui residenti, così come quello che è stato localizzato in mare aperto, presso lo Ionio Meridionale, fra la nostra nazione nonché la Grecia, con una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter. E’ stato senza dubbio il sisma principale di oggi ma essendosi verificato in mare aperto, lontano diversi chilometri dalla terraferma, non è stato avvertito da nessuno.

TERREMOTO OGGI A ISERNIA, I DETTAGLI INGV

Segnaliamo una scossa di terremoto oggi anche a due chilometri a nord est di Forlì del Sannio, località della provincia di Isernia. In questo caso la magnitudo è stata di 1.3 gradi sulla scala Richter, terremoto localizzato alle ore 2:19 della notte passata vicino a Roccasicura e Rionero Sannitico.

Chieti e Caserta sono state le due città di riferimento, distanti dall’epicentro 71 e 72 chilometri, e si tratta di una coda di uno sciame sismico che è cominciato nella tarda serata di ieri, con una serie di eventi tellurici in zona che ha portato ad una scossa massima di 2.8 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’evento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 22:15 di ieri, mercoledì 13 novembre 2024. Le continue scosse sono state comunque in generale molto lievi, dell’ordine di magnitudo di poco superiore all’1.0 gradi, di conseguenza non hanno causato alcun problema alla popolazione locale.

