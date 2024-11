Una scossa di terremoto oggi è stata registrata a due chilometri a nord ovest di Bassiano, in provincia di Latina, nella regione Lazio. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato la notte passata alle ore 3:05. In zona i comuni di Sermoneta e Norma, mentre Latina è risultata distante 14 chilometri, con Velletri più staccata a 25. La scossa di terremoto oggi principale è stata quella che è avvenuta nel Tirreno Meridionale, un evento tellurico in mare aperto che ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, segnalato dall’Ingv, alle ore 2:49 della notte passata.

L’epicentro è stato individuato lontano dalla costa di conseguenza non sono stati individuati comuni in zona, mentre le due città di riferimento sono state Messina e Reggio Calabria, distanti rispettivamente 33 e 43 chilometri. Attenzione anche alla scossa di terremoto oggi avvenuta ai Campi Flegrei, un sisma con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato alle 2:11 vicino a Pozzuoli e Bacoli, due dei Comuni della nota zona rossa dei Campi Flegrei.

TERREMOTO OGGI AI CAMPI FLEGREI, I DETTAGLI

Il terremoto è stato fortunatamente molto leggero e non ha causato alcun danno, e stando a quanto localizzato dai sismografi è stato individuato a 12 chilometri da Marano di Napoli e a 13 dal capoluogo campano. Va infine registrata una scossa di terremoto oggi abbastanza importante non in Italia ma nell’America centrale, precisamente in Messico, vicino alla costa di Guerrero.

Alle ore 1:18 italiane un sisma di magnitudo 5.6 gradi sulla scala Richter ha interessato la nazione dell’America Latina anche se al momento non vi sono notizie circa eventuali conseguenze su abitazioni e soprattutto sulla popolazione. A maggio una scossa superiore alla magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter aveva interessato il Messico, provocando diversi danni: aspettiamo eventuali notizie in merito alle conseguenze del sisma odierno.