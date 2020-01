Terremoto oggi Cuneo M 3.1/ Ingv ultime scosse, trema la regione Piemonte

Una nuova scossa di terremoto si è verificata all’alba di oggi in Piemonte. L’evento è avvenuto in provincia di Cuneo, precisamente nel comune di Neive. I professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, hanno riportato tutti i dati del sisma, a cominciare dalle coordinate geografiche, pari a 44.72 gradi di latitudine, 8.1 di longitudine, e una profondità di 12 km sotto il livello del mare. Il terremoto ha interessato numerosi comuni della zona, leggasi Barbaresco, Neviglie, Treiso, Coazzolo, Trezzo Tinella, Alba Mango e Guarene, ed ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter. Le città più vicine all’epicentro sono invece quelle di Asti, Moncalieri, Alessandria e Torino, che distano non più di 50 chilometri. Il terremoto, verificatosi alle ore 6:22 di oggi, domenica 19 gennaio, non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti fra la popolazione locale. Un altro sisma è stato registrato nella tarda serata di ieri, poco prima delle ore 22:00.

SCOSSA DI TERREMOTO ANCHE IN ABRUZZO E IN CALABRIA

Alle 21:52 un terremoto di magnitudo 2.3 gradi è avvenuto in Abruzzo, in provincia de L’Aquila. Il sisma ha avuto coordinate geografiche di 41.78 gradi di latitudine, 13.6 di longitudine, e una profondità di 14 km. L’epicentro è stato individuato presso il comune di Balsorano, ed ha interessato anche i vicini paesi di Pescosolido, Sora, San Vincenzo Valle Roveto, Campoli Appennino, Broccostella, Villavallelonga. L’Aquila e Latina sono invece le città più vicine, distanti circa 60 chilometri dal punto esatto del sisma. Segnaliamo infine un’ultima scossa, verificatasi nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 15:00, in Calabria, nella provincia di Cosenza. A tremare è stata la zona di Papasidero, ma anche quella di Santa Domenica Talao, Aitea, Mormanno, San Nicola Arcella, Orso Marso, Praia a Mare, Laino Castello e Laino Borgo. Il terremoto calabrese ha avuto una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato avvertito da numerose persone residenti in zona.

