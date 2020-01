Terremoto oggi Catanzaro M 2.1/ Ingv ultime scosse, trema ancora la Calabria

Nuova scossa di terremoto oggi in provincia di Catanzaro. Stando a quanto registrato e comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, nella notte appena passata è tremata nuovamente la terra in quella zona. Il sisma, verificatosi precisamente all’1:27 fra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, un evento quindi decisamente leggero. Le coordinate geografiche precise sono state 39.07 gradi di latitudine e 16.62 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata 8 chilometri sotto il livello del mare. Il comune maggiormente interessato dal terremoto di oggi è stato ancora una volta quello di Albi, ma nel contempo, il movimento tellurico è stato sentito anche nei territori di Magisano, Taverna, Sorbo San Basile, Zagarise, Fossato Serralta, Sellia, Pentone, Sensale, Cerva. Le città più vicine all’epicentro, invece, sono state Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza e Crotone.

TERREMOTO OGGI A CATANZARO: NESSUN DANNO NE FERITI

Il terremoto non ha provocato danni a edifici o strade, ne tanto meno feriti, ma ha colpito una zona che nella notte fra giovedì e venerdì era stata interessata da un altro terremoto, inizialmente di magnitudo 4.0 gradi sulla scala Richter poi rivisto a 3.8, che ha indotto le autorità a chiudere le scuole in quattro comuni della provincia catanzarese, per precauzione. Probabile quindi che vi sia uno sciamo sismico in corso, ma l’evento non deve comunque destare eccessiva preoccupazione in quanto quella zona è considerata ad alto rischio. Il terremoto di questa notte ad Albi è stato l’ultimo verificatosi sul suolo italiano. Gli altri eventi da segnalare sono quelli delle ore 13:14 di ieri pomeriggio, venerdì 17 gennaio, in provincia di Teramo (Crognaleto, Abruzzo), di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, nonché quello delle ore 5:13 registrato presso la costa siciliana nord orientale (provincia di Messina), di magnitudo 2.3 gradi. In tutti i casi non si sono verificati danni e feriti.

