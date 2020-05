Terremoto oggi Fermo M 2.4/ Ingv ultime scosse: trema anche la provincia di Belluno

Pubblicità

La giornata di oggi 4 maggio si apre con una serie di nuove scosse di terremoto. La prima è stata registrata 22 minuti dopo la mezzanotte a Sovramonte, in provincia di Belluno, in Veneto nelle seguenti coordinate geografiche: 46.06 di latitudine e 11.84 di longitudine, ad una profondità di 8 km. Secondo i dati della sala sismica INGV di Roma, il terremoto è stato localizzato a 54 km a Nord Ovest di Treviso e a 55 km a Est di Trento, mentre le cosiddette zone rosse, ovvero i comuni entro pochi chilometri dall’epicentro sono i seguenti: Sovramonte (BL); Pedavena (BL); Fonzaso (BL); Lamon (BL); Feltre (BL); Seren del Grappa (BL), Imer (TN) e Mezzano (TN). Secondo le prime informazioni non sarebbero stati segnalati danni a cose e/o a persone. Alle 5.23 del mattino si è registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.0 sulla scala Richter, verificatasi secondo i sistemi Ingv nel mar Tirreno meridionale, nelle seguenti coordinate geografiche: 38.9 di latitudine e 15.66 di longitudine, ad una profondità di 120 km. Le aree più vicine sono state Lamezia Terme a 58 km a Ovest e Cosenza a 68 km a Sud Ovest.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE NEL MAR IONIO

Una nuova scossa di terremoto in questa apertura di settimana si è registrata oggi nel Mar Ionio Settentrionale alle ore 7.00 in punto, nelle seguenti coordinate geografiche: 38.64 di latitudine e 18.2 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Il terremoto segnalato dalla sala sismica di Roma Ingv ma non sarebbe stata percepita da alcuna città. L’ultimo terremoto della giornata, al momento, è stato registrato ad Amandola, piccolo comune in provincia di Fermo, nelle Marche. Si tratta di un sisma di magnitudo 2.4 sulla scala Richter. Ecco le coordinate geografiche esatte: 42.99 di latitudine e 13.3 di longitudine a una profondità di 11 km. Ecco i comuni entro i 20 km dall’epicentro rientranti nella cosiddetta zona rossa: Amandola (FM); Sarnano (MC); Montefortino (FM); Bolognola (MC); Gualdo (MC); Montemonaco (AP) e Comunanza (AP). Infine, il terremoto è stato localizzato a 49 km a Est di Foligno e 49 km a Nord Ovest di Teramo.



