Terremoto oggi Fermo M 3.3/ Ingv ultime scosse: sisma significativo nelle Marche

Una nuova scossa di terremoto significativa si è verificata nella mattinata di oggi. Come comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto alle ore 12:31 di oggi, giovedì 7 maggio, nella regione Marche. L’epicentro è stato localizzato di preciso a quattro chilometri ad ovest di Amendola, con coordinate geografiche pari a 42.98 gradi di latitudine, 13.31 gradi di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata piuttosto forte, di magnitudo 3.3 gradi, ed è andata a colpire la provincia di Fermo, già interessata da diversi eventi tellurici negli scorsi giorni. Vista la sua entità sono stati numerosi i comuni che hanno avvertito il terremoto di oggi, a cominciare da Montefortino, Sarnano, Bolognola e Montemonaco, passando per Comunanza, Gualdo, e arrivando fino a Smerillo e Acquacanina. Le città più vicine all’epicentro sono invece state Teramo, Foligno, L’Aquila e Terni, distanti al massimo 71 chilometri.

TERREMOTO OGGI AD AMATRICE M 2.0

Un’altra scossa è stata registrata alle ore 12:23 nel Lazio, precisamente nel noto comune di Amatrice, in provincia di Rieti, cittadina già falcidiata negli anni passati da violente scosse. In questo caso l’evento tellurico è stato più lieve, di magnitudo 2.0 gradi, con una profondità pari a 12 chilometri sotto il livello del mare. I paesi interessati dalla scossa sono stati quelli di Accumuli, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Campotosto, Cortino e Valle Castellana, tutti già noti proprio per i vari sismi, come detto sopra, accaduti negli anni passati. Infine segnaliamo una scossa avvenuta stamane alle ore 10:35 in quel del mar Tirreno Meridionale, di fronte alla costa calabrese cosentina, al comune di Scalea. L’evento è stato di magnitudo di 2.0 gradi e anche in questo caso è andato a colpire una zona ad alta attività sismica. In tutti e tre i casi non si sono registrati al momento danni ne feriti, ma sono in corso tutte le verifiche del caso in quel di Fermo.



