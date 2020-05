Terremoto oggi Marche M 3.6/ Ultime scosse Ingv, forte sisma vicino a Fermo

Pubblicità

Sono due le scosse di terremoto registrate oggi in Italia. Il sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sottolinea come quello di maggiore entità fra i due sia avvenuto nella regione Marche, fra le zona a più alta attività sismica del Bel Paese. L’evento tellurico si è verificato di preciso durante la notte passata, alle ore 4:05 fra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2020. Un sisma di magnitudo 3.6 gradi sulla scala Richter, localizzato in quel del comune di Amandola, in provincia di Fermo. Queste sono state le coordinate precise del sisma, 42.98 gradi di latitudine e 13.31 di longitudine, mentre la profondità è stata di 11 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni che sono stati interessati dal sisma, segnaliamo Montefortino, Sarnano, Bolognola, Montemonaco, Comunanza, Gualdo e Smerillo. A livello di città, invece, Teramo, Foligno, L’Aquila, Terni e Ancona sono state quelle più prossime all’epicentro, in un raggio massimo di 73 chilometri dalla zona del sisma.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN CAMPANIA

Al momento non si segnalano danni ne feriti, ma non è da escludere si possano verificare altre scosse in quella zona dell’Italia, visto che il comune di Amandola aveva già tremato nella mattina di ieri, lunedì 4 maggio, con un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. Come detto sopra, un altro terremoto si è verificato oggi in Italia, precisamente in Campania, in provincia di Avellino. Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dall’Ingv a sei chilometri di distanza dal comune di Caposele, in Irpinia. Il terremoto campano è stato registrato ad una profondità di 16 chilometri sotto il livello marino, ed ha riguardato da vicino i comuni di Calabritto, Lioni, Bagnoli Irpino, Teora, Senerchia, Nusco, Acerno e Valva. Le città più vicine all’epicentro, oltre ad Avellino, sono state Battipaglia, Salerno e Benevento, posizionate fra i 27 e i 47 chilometri dall’epicentro.



