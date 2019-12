Terremoto oggi Firenze M 2.1/ Ingv ultime scosse: due sismi nella notte a Barberino

Ancora una scossa di terremoto in provincia di Firenze. Nella notte appena passata si è verificato un nuovo sisma, precisamente alle ore 4:32 fra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, come comunicato nel dettaglio dai professionisti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, noto anche come l’Ingv. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, in quel di Barberino di Mugello, territorio che sta ormai tremando da una settimana a questa parte. Le coordinate geografiche precise della scossa sono state 44.03 gradi di latitudine e 11.28 di longitudine, mentre la profondità è stata di nove chilometri sotto il livello marino. Stando a quanto specificato dalla sala sismica Ingv in Roma, il terremoto è stato avvertito anche nei vicini comuni di Scarperia e San Piero, Vernio, Borgo San Lorenzo, Firenzuola e Vaglia. Numerose le città dislocate nel raggio di una cinquantina di chilometri dall’epicentro leggasi Prato, Firenze, Pistola, Imola e Bologna.

