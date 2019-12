TERREMOTO OGGI FIRENZE, M 2.8/ Ultime scosse, Ingv: 3 scosse a Scarperia e San Pietro

In serata ci sono stati tre terremoti in provincia di Firenze con Magnitudo di 2.0, 2.6 e 2.8. Le ultime tre scosse si sono verificate tra le 20.38 e le 21.14 entrambe tra Scarperia e San Pietro. L’epicentro è stato lo stesso in tutti e tre i terremoti con coordinate 44.01 latitudine e 11.32 longitudine con l’ipocentro a 7 chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro: Scarperia e San Piero (FI); Barberino di Mugello (FI); Borgo San Lorenzo (FI); Vaglia (FI); Firenzuola (FI); Vernio (PO); Vicchio (FI); Vaiano (PO); Cantagallo (PO); Castiglione dei Pepoli (BO) e Calenzano (FI). La speranza è che non ci saranno altre scosse nelle prossime, la situazione si potrà tenere sotto monitor grazie all’Ingv (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia). La Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze ha sottolineato, come dalle verifiche effettuate, come l’evento sismico sia stato avvertito dalla popolazione.

