Terremoto L’Aquila oggi, magnitudo 3.7/ Ultime scosse Ingv: paura e gente in strada

Torna la paura a L’Aquila, dove si sono susseguite nelle ultime ore diverse forti scosse di terremoto. La prima che vi abbiamo segnalato è quella di magnitudo 3.7 sulla scala Richter, registrata alle 22.55 di sabato con epicentro nel Comune di Barete, a 17 chilometri da L’Aquila. La Sala Sismica dell’Ingv ha poi precisato che l’ipocentro è stato localizzato a 14 chilometri di profondità. Un dato tutt’altro che secondario: il fatto che il sisma sia avvenuto vicino alla superficie fa sì che venga percepito in maniera più intensa. Infatti sono poi cominciate le chiamate ai vigili del fuoco, i quali però hanno fatto sapere che «alle sale operative sono arrivate soltanto richieste di informazioni». Sarà una nottata particolare per i cittadini abruzzesi, visto che sono frequenti le scosse. Un’altra è avvenuta sempre vicino Barete. L’epicentro è stato individuato a latitudine 42.48, longitudine 13.27 e ipocentro ad una profondità di 13 chilometri. In questo caso il terremoto è stato di magnitudo 3.4 sulla scala Richter.

TERREMOTO L’AQUILA, GENTE IN STRADA: RIPRENDE ATTIVITÀ SISMICA

Una terza scossa di terremoto è stata registrata nei minuti successivi. Erano le 23.21 quando un sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter è stato segnalato dalla Sala Sismica dell’Ingv. E anche in questo caso l’epicentro è stato localizzato vicino Barete. Non sono stati registrati né danni né feriti per fortuna dopo le scosse di terremoto a L’Aquila, ma resta ovviamente alta l’attenzione in questa zona dell’Italia già colpita duramente dal terremoto. Le scosse di queste ore sono state avvertite distintamente anche nel Reatino, e in particolare ad Antrodoco, Borgovelino e Cittaducale. Ma sono partite segnalazioni anche da Rieti città. Tanti i commenti sui social dopo la ripresa dell’attività sismica. «La mia terra trema di nuovo e c’è ancora troppa paura per poterlo affrontare ancora. Sono terrorizzata dal #Terremoto», «Scossa di terremoto zona L’Aquila alle ore 23:30 indovina chi sta facendo lo zaino» scrivono su Twitter. E infatti la stampa locale parla anche di gente in strada per la paura.

