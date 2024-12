DUE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI IN PUGLIA

Due lievi scosse di terremoto oggi sono avvenute in Puglia, concentrandosi in particolare sulla zona di Foggia. Nessun motivo di preoccupazione per la popolazione locale, visto che il sisma ha avuto una magnitudo molto bassa, pari a ML 1.6 sulla scala Richter, quindi non è stata neppure distinta. A segnalarla è stata la sala sismica dell’Ingv, l’istituto nazionale che si occupa di geofisica e vulcanologia, fornendo i dati relativi a tale scossa, che è avvenuta alle ore 06:08 di lunedì 30 dicembre 2024 sulla costa garganica.

L’epicentro è stato individuato con precisione tramite le coordinate geografiche, nello specifico latitudine 41.9300, longitudine 15.5480 e ipocentro a 9 chilometri di profondità. Anche se è stato localizzato sulla costa, ci sono quattro Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro: si tratta di San Nicandro Garganico, Lesina, Apricena e Poggio Imperiale, tutti e quattro in provincia di Foggia.

TERREMOTO OGGI ANCHE A CARAPELLE (FOGGIA)

L’altra scossa di terremoto oggi registrata in Puglia, nelle vicinanze di quella sopracitata, è avvenuta un’ora prima, quando erano passati tre minuti dalle 5. In questo caso, l’epicentro è stato localizzato a 12 chilometri da Carapelle, che si trova in provincia di Foggia. Ma anche in questo caso sono disponibili le coordinate geografiche per individuarla con maggiore precisione: latitudine 41.4720, longitudine 15.7090 e ipocentro a una profondità di 10 chilometri.

Anche in questo caso sono quattro le città che si trovano entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto oggi in Puglia e, oltre a Carapelle, si tratta di Foggia, Orta Nova e Ordona. Anche tale sisma è avvenuto con una magnitudo molto bassa, infatti è stata ML 1.5 sulla scala Richter. Nessuna scossa al momento è stata di magnitudo superiore a 2 gradi sulla scala Richter, ma l’attività di monitoraggio dell’Ingv prosegue costantemente.

