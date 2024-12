TERREMOTO OGGI A URBISAGLIA, NELLE MARCHE

Una lieve scossa di terremoto oggi ha risvegliato le Marche, in particolare Macerata. Lo ha registrato la sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 8:34 di questa domenica 29 dicembre 2024 e ha avuto una magnitudo ML 2.6 sulla scala Richter. Per quanto riguarda l’epicentro, che è stato individuato a quattro chilometri da Urbisaglia, sono state fornite anche le coordinate geografiche.

Infatti, il sisma è avvenuto a latitudine 43.2340, longitudine 13.3690 e a una profondità di 37 chilometri. Per quanto riguarda la lista dei Comuni più vicini all’epicentro del terremoto in questione, entro i 15 chilometri si trovano Pollenza, Tolentino, Colmurano, Petriolo, Loro Piceno, Treia, Macerata, Ripe San Ginesio, Mogliano, Corridonia, Massa Fermana, Belforte del Chienti, Montappone, Camporotondo di Fiastrone, Appignano, San Ginesio, Francavilla d’Ete e Sant’Angelo in Pontano.

TERREMOTO OGGI A CASTEL RITALDI, IN UMBRIA

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata registrata in Umbria, dove ne è stata segnalata una di magnitudo ML 1.3 sulla scala Richter in provincia di Perugia, nello specifico a quattro chilometri da Castel Ritaldi. Anche in questo caso sono disponibili le coordinate geografiche dell’epicentro del sisma, grazie al monitoraggio costante dell’Ingv. In questo caso, l’epicentro del terremoto è stato individuato a latitudine 42.7950, longitudine 12.7070 e ipocentro attestato a una profondità di 19 chilometri.

I Comuni, invece, entro i 20 chilometri da questa posizione sono racchiusi in Campello sul Clitunno, Spoleto, Trevi, Giano dell’Umbria, Montefalco, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Scheggino, Massa Martana, Acquasparta, Cerreto di Spoleto, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Foligno.

