Terremoto oggi Foggia M 2.1/ Ingv ultime scosse, lieve sisma a San Giovanni Rotondo

Continuano le scosse di terremoto in Italia, e anche quest’oggi si sono verificati dei movimenti tellurici in diverse zone del territorio nazionale. Quella più recente è avvenuta alle ore 1:38 della notte appena passata, quella fra venerdì 7 e sabato 8 febbraio, precisamente in quel di Foggia, in Puglia. L’evento sismico è stato lieve, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto come coordinate geografiche 41.54 gradi di latitudine e 15.64 di longitudine. La profondità, invece, è stata di 22 km sotto il livello del mare, per un sisma quindi piuttosto superficiale. I paesiche sono stati interessati dal terremoto sono stati quelli di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, e la nota località di San Giovanni Rotondo, comune quest’ultimo noto per ospitare le spoglie di Santo Padre Pio. A livello di città, invece, oltre a Foggia segnaliamo la presenza di Manfredonia, San Severo e Cerignola in un raggio massimo di 40 chilometri.

NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO IN PROVINCIA DI CROTONE

Il sisma non ha provocato alcun danno ne ferito, vista la sua lieve entità. Quello in terra pugliese è stato l’unico terremoto significativo registrato quest’oggi dall’Ingv, mentre in precedenza l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva segnalato un altro movimento tellurico nella provincia di Crotone, in Calabria. Ancora una volta aveva tremato la terra nei pressi di Cirò, e di Cirò Marina. Una scossa avvenuta alle ore 16:42 di ieri sera di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Prosegue quindi lo sciame sismico nel crotonese, e nelle ultime 48 ore sono state ben sette le scosse registrate dai sismografi fra la terra ferma e la costa ionica, fra cui quella di magnitudo 3.1 avvenuta nella giornata di ieri.

