Terremoto oggi Foggia M 3.6/ Ingv ultime scosse, tremano il Gargano e Bologna

Una scossa di terremoto si è verificata oggi, martedì 21 gennaio, in quel di Carpino, in provincia di Foggia (Puglia). L’evento sismico è stato segnalato puntualmente dai professionisti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, Ingv, fornendo tutti i dati dettagliati. La scossa è stata registrata alle ore 4:24 della notte fra lunedì 20 e martedì 21, con epicentro a 4 chilometri a sud est dal comune di cui sopra. Le coordinate geografiche precise sono state 41.82 gradi di latitudine e 15.88 di longitudine, con una profondità di 20 km sotto il livello del mare. La magnitudo, invece, è stata di 3.6 gradi sulla scala Richter, trattasi quindi di un sisma moderato. La scossa di terremoto è avvenuta a circa 50 chilometri da Foggia, e non troppo distante da San Severo e Manfredonia, ed ha riguardato anche i comuni di Cagnano Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e Peschici. Il terremoto non ha provocato danni ne feriti.

DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Altro sisma nella notte, questa volta di magnitudo 2.1 gradi, e in provincia di Bologna. Come riferisce l’Ingv, l’evento si è verificato a 2 chilometri a sud est dal comune di Castiglione dei Pepoli, con coordinate geografiche (latitudine e longitudine), 44.13, 11.18, mentre la profondità è stata di 9 km. Il terremoto ha riguardato da vicino i paesi di Camugnano, Vernio, San Benedetto Val di Sambro, Castel di Casio, Cantagallo, Grizzana Morandi e Sambuca. Imola, Bologna, Firenze, Pistoia e Prato, sono invece le città più vicine all’epicentro, distanti al massimo cinquanta chilometri. Da segnalare infine un’ultima scossa di terremoto avvenuta quest’oggi, sempre nella notte. Alle ore 00:42, un sisma sempre in provincia di Bologna, a 3 chilometri a sud est sempre da Castiglione dei Pepoli. La scossa è stata leggermente più lieve, di magnitudo 2.0 gradi, e come per il precedente movimento tellurico non si sono verificati danni ne feriti.

