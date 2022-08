Terremoto oggi Frisanco, M 3.5/ Ingv ultime notizie: scossa anche a Salaparuta

Dopo gli eventi registrati ieri a Bolognola e Norcia, il terremoto è protagonista anche oggi, giovedì 25 agosto 2022, in Italia. Per la precisione, sulla penisola sono stati annotati due sismi, uno al Nord e uno al Sud. Fortunatamente, in base alle prime indiscrezioni disponibili, nessuna scossa ha provocato danni e feriti, ma non è mancata la paura, considerando che sono avvenute nel cuore della notte.

Partiamo dal terremoto registrato a Frisanco, in provincia di Pordenone, alle ore 2.34. La scossa con magnitudo ML 3.5, e con coordinate geografiche (lat, lon) 46.2400, 12.7230 ad una profondità di 9 km, è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma. Tra i comuni vicini all’epicentro segnaliamo Meduno, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Tramonti di Sotto, Andreis, Tramonti di Sopra e Vajont. Interessate, inoltre, alcune località della provincia di Udine.

TERREMOTO OGGI: LE SCOSSE DEL 25 AGOSTO 2022

L’altro terremoto avvenuto nel cuore della notte è quello di Salaparuta, in provincia di Trapani, alle ore 2.20. La scossa con magnitudo ML 2.3, e con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7440, 13.0180 ad una profondità di 1 km, è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma. Anche in questo caso, né danni, né feriti. Tra gli altri comuni nei pressi del sisma segnaliamo Poggioreale, Montevago, Santa Margherita di Belice, Partanna, Santa Ninfa, Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Gibellina, Roccamena, Menfi e Camporeale. Molte località, dunque, riguardano anche la provincia di Agrigento. Un terremoto, inoltre, è stato segnalato da INGV nella tarda serata di ieri – ore 23.16 – con epicentro a Muro Lucano, provincia di Potenza: magnitudo ML 2.0, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.7350, 15.4550 ad una profondità di 11 km. Oltre al comune dell’epicentro, nelle vicinanze segnaliamo Castelgrande, Bella, Ricigliano, San Gregorio Magno, Balvano, San Fele, Romagnano al Monte, Pescopagano, Rapone e Baragiano.

