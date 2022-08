Terremoto oggi confine Italia Svizzera M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema Alessandria

Il bollettino terremoto di oggi, mercoledì 24 agosto 2022, che noi de “IlSussidiario.net” vi proponiamo quotidianamente per mezzo del servizio di aggiornamento live messo a disposizione dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, rivela che un sisma di magnitudo 2.8 è avvenuto 29 minuti dopo la mezzanotte, al confine tra l’Italia e la Svizzera, poco al di sopra della Valle d’Aosta e non distante dalla città elvetica di Zermatt, a una profondità di circa 9 chilometri e con coordinate geografiche pari a 46.1050 gradi di latitudine e 7.7010 gradi di longitudine.

Terremoto oggi Campello Sul Clitunno M 2.2/ Ingv ultime notizie: scossa anche a Rieti

Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi al confine tra Italia e Svizzera non è stato rilevato alcun Comune italiano, mentre nel novero delle città più vicine all’evento tellurico con almeno 50mila abitanti si segnalano Varese (93 chilometri a ovest) e Gallarate (98 chilometri a ovest).

Terremoto oggi Palermo M 4.2/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel Canale di Sicilia

TERREMOTO OGGI, DATI INGV: TREMA ANCHE IL PIEMONTE

Non soltanto il terremoto al confine tra Italia e Svizzera nella giornata di oggi. Un’altra scossa di intensità contenuta (magnitudo 1.9 sulla scala Richter) si è registrata sempre in prossimità di Alessandria, in Piemonte, più precisamente a 2 chilometri a ovest del Comune di Borghetto di Borbera, a 18 chilometri di profondità sotto il livello del Mediterraneo. L’evento sismico è avvenuto sette minuti dopo la mezzanotte e ha coordinate geografiche pari a 44.7290 gradi di latitudine e a 8.9150 gradi di longitudine.

La sala sismica INGV di Roma e le sue apparecchiature, nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi in provincia di Alessandria, hanno rilevato la presenza delle seguenti realtà comunali: Vignole Borbera, Sardigliano, Stazzano, Serravalle Scrivia, Grondona, Arquata Scrivia, Gavazzana, Cassano Spinola, Sant’Agata Fossili, Castellania, Carezzano, Garbagna, Avolasca, Isola del Cantone, Gavi, Carrosio, Costa Vescovato, Cantalupo Ligure, Paderna, Roccaforte Ligure, Novi Ligure, Villalvernia, Rocchetta Ligure, Tassarolo, Dernice, Albera Ligure, Montegioco, Spineto Scrivia, Cerreto Grue, Pozzolo Formigaro, Bosio, Pasturana, Casasco, Voltaggio, San Sebastiano Curone, San Cristoforo, Ronco Scrivia, Brignano-Frascata, Villaromagnano, Carbonara Scrivia, Parodi Ligure, Francavilla Bisio, Montemarzino, Mongiardino Ligure, Fraconalto, Sarezzano, Momperone, Cabella Ligure, Montacuto, Montaldeo, Mornese, Berzano di Tortona, Gremiasco, Basaluzzo, Castelletto d’Orba, Vobbia, Busalla, Casaleggio Boiro, Capriata d’Orba, Crocefieschi, Monleale, Volpedo, Volpeglino, Cecima, Pozzol Groppo, Lerma, Tortona, Fresonara, Fabbrica Curone, Savignone, Viguzzolo, Bagnaria, Silvano d’Orba, Ponte Nizza e Castellar Guidobono.

Terremoto oggi Amatrice M 2.3/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel mar Adriatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA