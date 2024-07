Terremoto oggi Genova M 2.0/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a L’Aquila

Poche scosse di terremoto, tutte decisamente lievi, quelle registrate oggi, giovedì 18 luglio 2024, in Italia da parte dell’Ingv. Si segnala uno sciame sismico in provincia di Liguria e un movimento tellurico in Abruzzo, ma nulla di particolarmente significativo e vi diciamo subito, prima di spiegarvi nel dettaglio i vari sismi, che non si sono verificati dei danni e che nessuno è rimasto coinvolto. Partiamo proprio dalle scosse di terremoto localizzate oggi in Liguria, tre eventi tellurici in serie fra le ore 3:34 della notte scorsa fino alle 3:36, un movimento tellurico al minuto.

Il primo ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato anche il più potente dei tre, quindi il secondo è “sceso” ad una magnitudo di 1.6 gradi, dopo di che il terzo ed ultimo è “risalito” a 1.,9 gradi. Tre scosse in serie che probabilmente non saranno state avvertita dalla popolazione locale, vista la loro scarsa potenza. La scossa di terremoto di oggi è stata localizzata ad una quarantina di chilometri da Genova e non ha avuto alcun proseguo nelle ore successive, ne era stata anticipata con dei terremoto in precedenza.

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA, I DETTAGLI

La seconda scossa di terremoto che vogliamo segnalarvi, la seconda per importanza localizzata oggi, è quella avvenuta a cinque chilometri a sud di Gagliano Aterno. Siamo nella regione Abruzzo, zona dove solitamente l’attività sismica è piuttosto alta (così come del resto tutte le altre regioni del centro Italia, in particolare Lazio e Umbria), e la magnitudo è stata comunque molto leggera, pari a 1.9 gradi sulla scala Richter.

La scossa di terremoto è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di ieri a circa una quarantina di chilometri dal capoluogo regionale, L’Aquila. Anche spulciando l’elenco delle scosse di terremoto che non vi avevamo segnalato ieri, non risultano sismi particolari: 24 ore quindi decisamente tranquille.

