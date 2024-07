Terremoto oggi Potenza M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

Anche per oggi, mercoledì 17 luglio 2024, non si segnalano scosse di terremoto significative in Italia, con le ultime 24 ore che sono state vissute senza alcun movimento tellurico di spicco. La scossa più importante, come segnalato dall’Ingv, non ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre ce ne sono state centinaia comprese fra l’1 e il 2 e altre ancora inferiori alla magnitudo 1.0 gradi.

Una giornata quindi decisamente lieta e anche quella di oggi è iniziata nel migliore dei modi, senza sismi significativi. La scossa più importante di oggi resta quindi quella registrata nel mar Tirreno Meridionale poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 22 minuti, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato individuato appunto in mare aperto, non troppo distante dalla Sicilia, precisamente a 36 chilometri da Messina. La seconda scossa di terremoto che vogliamo segnalarvi oggi è quella localizzata a quattro chilometri a sud di Marsdicovetere, comune del potentino.

L’evento è stato più lieve rispetto a quello precedente, con una magnitudo di soli 1.7 gradi, e localizzato alle 3:41 di notte. Siamo a circa 33 chilometri a sud di Potenza, una zona che registra spesso e volentieri delle scosse ma tutte comunque molto lievi. Per quanto riguarda invece le scosse di terremoto che non vi avevamo segnalato ieri, spazio ad una di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter sempre nel Tirreno Meridionale, a circa 55 chilometri di distanza da Messina.

L’evento tellurico non è stato avvertito per via del fatto di essersi verificato lontano dalla costa e in profondità, e lo stesso è avvenuto per il sisma individuato a quattro chilometri a nord di Mezzani, comune sito nella regione Emilia Romagna, a 19 chilometri di distanza da Parma. Quest’ultima scossa di terremoto è stata localizzata alle ore 20:33 di ieri sera ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

