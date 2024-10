Una doppia scossa di terremoto oggi superiore alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, si è verificata nelle scorse ore in quel della Liguria, precisamente a Fontamigorda, in provincia di Genova. Un primo sisma è stato localizzato dall’Ingv alle ore 1:07 della notte scorsa, quindi un secondo alle ore 3:09, entrambi registrati nei pressi di Rovegno e Montebruno. La scossa principale è stata la prima, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, mentre la seconda è stata leggermente più bassa, 2.5 gradi, ed entrambe sono state localizzate ad una trentina di chilometri da Genova e a 64 da Piacenza.

Non è chiaro se le scosse di terremoto oggi siano state avvertite dalla popolazione locale o meno, visto che non ci sono notizie di segnalazioni, ma è certo che non abbiano avuto alcun effetto, quindi feriti o danni. Sempre l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto ” rel=”noopener” target=”_blank”>scossa di terremoto oggi in provincia di Cosenza, di preciso lungo la costa calabra nord occidentale, con una magnitudo in questo caso più leggera, essendo stata di 1.8 gradi sulla scala Richter. Anche questo sisma è stato localizzato in notturna, alle ore 3:57, nei pressi dei comuni di Belmonte Calabro e Longobardi, nonché a 28 chilometri dalla città di Cosenza e a 37 da Lamezia Terme.

TERREMOTO OGGI, FORTE SISMA IN NUOVA ZELANDA

Nulla da segnalare in tale situazione vista l’entità del sisma, mentre è stato decisamente più importante la scossa di terremoto oggi localizzata in Nuova Zelanda, un evento tellurico con una magnitudo di ben 6.1 gradi sulla scala Richter avvenuto la notte scorsa, alle ore 1:59, fortunatamente in mare aperto e ciò ha di conseguenza permesso di attutirne gli effetti.

Infine, segnaliamo una scossa di terremoto che non è stata localizzata oggi ma nella giornata di ieri e che in precedenza non vi avevamo comunicato, leggasi quella avvenuta a tre chilometri a sud di Berceto, in provincia di Parma, con una magnitudo di 2.1 gradi. Il sisma è stato registrato pochi minuti prima della mezzanotte, alle ore 23:53 di ieri sera, vicino a La Spezia e Parma.