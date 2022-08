Terremoto oggi Grecia M 4.7/ Ultime notizie Ingv: trema anche Enna

Il bollettino terremoto di oggi, martedì 30 agosto 2022, ravvisa un sisma significativo, pari a 4.7 gradi di magnitudo sulla scala Richter, in Grecia, dunque al di fuori dei nostri confini, sebbene sia stato nitidamente avvertito in Puglia e in Calabria. Un evento tellurico che, stando alle notizie che giungono sino a questo momento, non avrebbe fortunatamente arrecato danni a cose e/o persone e che, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, ha avuto ipocentro a 17 chilometri di profondità ed epicentro a circa 30 chilometri dalla terraferma.

Terremoto oggi Catania M 3.5/ Ingv, ultime notizie: oltre dieci scosse in Sicilia

Il terremoto di oggi in Grecia è stato registrato alle 5.49 italiane nel mar Ionio, davanti alla costa ovest dell’isola ellenica di Leucade, con le seguenti coordinate geografiche: 38.7100 gradi di latitudine, 20.4920 gradi di longitudine. Nessun Comune italiano è racchiuso entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro e non vi sono neppure città del nostro Paese con almeno 50mila abitanti entro 100 chilometri dallo stesso.

Terremoto oggi Canale di Sicilia M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Modena

TERREMOTO OGGI IN GRECIA E ANCHE IN PROVINCIA DI ENNA: TREMA LA SICILIA

Non solo il terremoto avvenuto in Grecia nella giornata odierna. Un’altra scossa di intensità contenuta (magnitudo 1.9 sulla scala Richter) si è registrata in prossimità di Ragalbuto (Enna), più precisamente a 10 chilometri a nord-est del Comune siciliano, a 17 chilometri di profondità sotto il livello del Mediterraneo. L’evento sismico è avvenuto alle 00.53 e ha coordinate geografiche pari a 37.7170 gradi di latitudine e a 14.7160 gradi di longitudine.

La sala operativa INGV di Catania e le sue apparecchiature, nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi in provincia di Enna, hanno rilevato i seguenti Comuni: Centuripe, Adrano, Troina, Bronte, Cesarò, San Teodoro, Gagliano Castelferrato, Biancavilla, Catenanuova, Agira, Maniace, Maletto, Santa Maria di Licodia. Tra le città più vicine al sisma con più di 50mila abitanti si segnalano Catania (a 40 chilometri), Acireale (distante 41 chilometri) e Caltanissetta (localizzata a 63 chilometri dall’epicentro).

Terremoto oggi Pavullo nel Frignano M 2.2/ Ingv ultime notizie: trema terra a Modena

© RIPRODUZIONE RISERVATA