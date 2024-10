Una scossa di terremoto oggi non troppo distante da Lamezia Terme, è stata comunicata dall’Ingv attraverso il suo consueto bollettino. L’evento tellurico di magnitudo 2.6 gradi è avvenuto di preciso alle ore 4:58 di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, lungo la costa calabra occidentale, nei pressi di Falerna e di Nocera Terinese. Le due cittadine di riferimento sono invece state Lamezia Terme, a 31 chilometri dall’epicentro, e Cosenza, più staccata a 44: nessun danno ne ferito sono state registrati dopo l’evento.

Tutte le altre scosse di terremoto oggi sono state molto lievi, a cominciare da quella avvenuta a tre chilometri ad ovest di Terme Vigliatore, località della provincia di Messina, dove è stata segnalata una scossa di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter alle ore 3:50 di oggi. Siamo vicino a Furnari e Rodi Milici, mentre Messina è risultata la città più vicina, a 38 chilometri di distanza dall’epicentro, con Reggio Calabria più staccata a 45.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA LEGGERA A TRENTO

Infine, fra le scosse di terremoto oggi, si segnala quella avvenuta in provincia di Trento, a dieci chilometri a nord ovest di Valdaone, un sisma molto leggero avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 5:51 di oggi. L’epicentro è stato localizzato vicino ai comuni di Sella Giudicarie e Pieve di Bono-Prezzo, mentre Trento e Brescia sono state le due città più vicine, distante circa 45 e 60 chilometri.

Prima di chiudere vogliamo segnalarvi una scossa di terremoto registrata nella serata di ieri alle Isole Eolie, in provincia di Messina, con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, e un’altra infine registrata dall’Ingv in terra straniera, presso le isole Kuril, in territorio russo, con una magnitudo di ben 6.3 gradi sulla scala Richter: in quest’ultimo caso non sono comunque stati registrati dei disagi, come del resto per tutte le altre scosse che vi abbiamo riportato su queste pagine.

