Terremoto oggi Grecia, scossa M 5.1/ Ingv, paura anche ad Atene: gente in strada

Paura questa mattina in Grecia per una scossa di terremoto molto forte registrata alle ore 10.27 (le 9.27 in Italia). Si è trattato di un sisma di magnitudo pari a 5.1 come riporta la sala sismica Ingv di Roma ed è avvenuto al largo dell’isola greca di Idra, nel Golfo Saronico, vicino ad Atene. Ecco quali sono state le coordinate esatte: 37 di latitudine e 23.62 di longitudine, ad una profondità di 96 chilometri. La scossa è stata avvertita in modo molto chiaro anche ad Atene e stando a quanto riferito da Agenzia Nova, l’epicentro del terremoto è stato individuato 53 chilometri a sud est dell’isola di Idra e ad est del Peloponneso. Non è il primo evento sismico importante che si registra in Grecia, Paese che si trova su grandi faglie geologiche e nel quale si registrano spesso eventi sismici di una certa portata i quali tendono a verificarsi quasi sempre in mare il più delle volte senza causare vittime o danni, proprio come in questo ultimo caso. Secondo le ultime informazioni, infatti, il sisma non avrebbe causato danni a cose o a persone proprio per via dell’epicentro in mare e dell’ipocentro piuttosto profondo.

TERREMOTO IN GRECIA: NESSUN DANNO

Il terremoto registrato oggi, lunedì 17 agosto, in Grecia era stato stimato inizialmente di magnitudo 5.2, poi rivalutato a 5.1. Ciò che è certo è che la scossa, nonostante si sia verificata in mare, sarebbe stata avvertita in maniera molto chiara dalla popolazione si sarebbe riversata in strada, come scrive CaffeinaMagazine. L’evento tuttavia non avrebbe fatto registrare danni a differenza di quanto accadde nel luglio del 2017 sull’isola Kos nel Mar Egeo, quando un forte sisma di magnitudo 6.7 provocò la morte di due persone. Una delle ultime scosse in Grecia era stata registrata solo pochi giorni fa, il 9 agosto scorso con epicentro nel Mar Mediterraneo. In quel caso si era trattato di un sisma di magnitudo pari a 4.1 – un grado in meno rispetto all’ultimo evento sismico – ed era stata avvertita, seppur debolmente, anche in alcune zone del Salento. In quel caso l’epicentro era stato individuato ad Elide nella Grecia occidentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA