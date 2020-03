Terremoto oggi Gubbio M 2.3/ Ingv ultime scosse, tremano ancora le Isole Eolie

Nella giornata di oggi è stato segnalato una nuova scossa di terremoto in Umbria. L’evento tellurico è avvenuto di preciso nella nottata appena passata, quella fra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, alle ore 3:09. Stando a quanto registrato dai professionisti dell’Ingv, l’acronimo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto come epicentro una zona distante cinque chilometri a sud ovest da Gubbio, in provincia di Perugia. Le coordinate precise dell’evento tellurico sono state 43.31 gradi di latitudine e 12.56 di longitudine, mentre la profondità è stata di 7 chilometri sotto il livello del mare, quindi, piuttosto superficiale. Il terremoto di questa notte ha interessato da vicino numerosi comuni, a cominciare da Costacciaro, Scheggia e Pascielupo, Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica, Pietralunga, Umbertide, Cantiano e infine Montone. Le città più vicine all’epicentro sono state invece Perugia, Foligno e Arezzo, dislocate fra i 27 e i 57 chilometri dall’epicentro. Il terremoto è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, e al momento non si segnalano danni ne feriti.

SCOSSE DI TERREMOTO NEL MAR TIRRENO E ALLE EOLIE

Un’altra scossa è stata registrata nella serata di ieri, precisamente alle ore 21:15, nel mar Tirreno meridionale. Il sisma di magnitudo 2.5 gradi si è verificato in mare aperto, a nord della costa siciliana settentrionale. L’evento ha avuto un ipocentro di 10 chilometri sotto il livello marino, ed è avvenuto a 63 chilometri di distanza dalla città di Bagheria, e a 69 invece dal capoluogo siciliano, Palermo. Questa zona non è affatto nuova per i terremoti, ma tutte le scosse degli ultimi mesi non hanno comunque provocato danni o feriti. Infine, segnaliamo un ultimo terremoto avvenuto nella serata di ieri, alle ore 18:26, sulle Isole Eolie, sempre in Sicilia. L’evento è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter ad una profondità di 12 chilometri, in mare aperto. Il sisma è stato avvertito nei comuni limitrofi di Leni, Santa Maria Salina, Malfa e Lipari. Messina e Reggio Calabria sono invrce le due città più vicine, distanti rispettivamente 71 e 83 chilometri dall’epicentro.

