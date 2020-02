Terremoto oggi isole Eolie M 2.4/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Bergamo

Sono tre le scosse di terremoto avvenute quest’oggi in Italia. L’ultima ci giunge dalla Sicilia e precisamente dalle isole Eolie. Alle ore 6:04 di stamane, un movimento di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, è stato segnalato dai professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv. Le coordinate geografiche del terremoto sono state 38.53 gradi di latitudine e 14.77 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato 18 chilometri sotto il livello marino. La scossa è stata avvertita in località Leni, Malfa, Santa Marina Salina e Lipari, mentre a livello di città si segnalano Messina e Reggio Calabria, ad una distanza massima di 90 chilometri. Il terremoto di stamane non ha provocato danni ne feriti. Un’altra scossa è avvenuta nella notte appena passata, fra domenica 23 e lunedì 24, alle ore 3:11.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE IN SICILIA

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 45.82 gradi di latitudine e 10.02 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata a 9 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto in località Sovere, provincia di Bergamo (in Lombardia), ed ha interessato da vicino i comuni di Pianico, Bossico, Solto Collina, Castro, Lovere, Endine Gaiano, Riva di Solto, Cerete, Costa Volpino, Fonteno e Ranzanico. Le città più vicine all’epicentro sono state Bergamo, Brescia e Monza, dislocate in un raggio massimo di 60 chilometri. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti. Infine segnaliamo un’ultima scossa verificatasi sempre quest’oggi, precisamente nel comune di Scillato, in Sicilia (provincia di Palermo). L’evento è stato di magnitudo 2.6 gradi con profondità 6 km. In questa zona sono numerose le scosse verificatesi negli ultimi giorni, e in nessun caso si sono registrate conseguenze.

