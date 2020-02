Terremoto oggi Siracusa M 2.8/ Ingv, ultime scosse: altro movimento in Sicilia

Andiamo ad analizzare assieme tutte le scosse di terremoto che si sono verificate quest’oggi sul suolo italiano. Come sempre facciamo affidamento sui professionisti dell’Ingv, l’Istituo nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che registra, segnala e cataloga tutti i movimenti tellurici del Belpaese, e non solo. L’ultimo sisma rilevato è quello che si è verificato all’alba di oggi in Sicilia. Alle ore 5:01 di domenica 23 febbraio, la sala sismica Ingv in Roma ha registrato una scossa di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter sulla costa siracusana, in provincia di Siracusa. L’evento è avvenuto in mare (a non troppa distanza dalla costa), con coordinate geografiche pari a 36.92 gradi di latitudine e 15.62 di longitudine. L’ipocentro, la profondità, è stato invece individuato 13 chilometri sotto il livello del mare. Essendo verificatosi al largo, non esistono comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro, mentre a livello di città segnaliamo Siracusa, Modica, Ragusa, Catania, Acireale e Vittoria, dislocate in un raggio massimo di cento chilometri.

SCOSSA DI TERREMOTO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

La scossa di terremoto che si è verificata quest’oggi in Sicilia non ha causato danni ne tanto meno dei feriti. Ben più significativo è stato invece l’evento tellurico avvenuto nella giornata di ieri nella nota località di Correggio, in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna). Come vi abbiamo già comunicato nelle scorse ore, si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.4 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 14:31 di sabato 22 febbraio. L’evento è stato localizzato dall’Ingv con coordinate geografiche di 44.77 gradi di latitudine e 10.78 di longitudine, mentre la profondità è stata di 6 chilometri sotto il livello del mare. I comuni più vicini all’epicentro sono stati quelli di San Martino in Rio, Rio Saliceto, Carpi, Campagnola Emilia, Bagnolo in Piano, Novellara e Campogalliano, mentre in un raggio di 40 chilometri si trovano Parma, Modena e Reggio Emilia. «La scossa si è sentita – le parole di Ilenia Malavasi, sindaca di Correggio – È durata pochissimo ed è stata di tipo sussultorio, i lampadari non si sono mossi. Al momento non ci risultano danni, anche se sono scattati diversi allarmi nelle aziende. Ci siamo immediatamente attivati precauzionalmente coi nostri tecnici e la protezione civile. Stiamo già mettendo in atto in questi minuti tutte le verifiche opportune su edifici pubblici e in particolare sulle scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA