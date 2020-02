Terremoto oggi Alessandria M 2.2/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Padova

Due le scosse di terremoto che si sono verificate nella nottata di oggi in Italia. Partiamo dall’ultima, quella che ha interessato il Piemonte. Come comunicato dai professionisti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, più comunemente noto come Ingv, l’evento tellurico di magnitudo 2.2 gradi, ha avuto come epicentro il comune di Belforte Monferrato, in provincia di Alessandria (siamo sul confine con la Liguria). Le coordinate geografiche precise del sisma sono state 44.6 gradi di latitudine e 8.65 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato 9 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di questa notte in Piemonte ha interessato numerosi comuni, leggasi Rossiglione, Ovada, Molare, Tagliolo Monferrato, Lerma, Cremolino, Cassinelle, Campo Ligure, Casaleggio Boiro e Rocca Grimalda. Le città più vicine all’epicentro sono state invece Genova, Savona, Alessandria ed Asti, che distano al massimo una cinquantina di chilometri. La scossa avvenuta questa notte in Piemonte non ha causato danni ne feriti.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE IN VENETO

Un’altra scossa è stata registrata alle ore 1:39 della notte passata in Veneto, precisamente nel comune di Barbona, provincia di Padova. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 45.11 gradi di latitudine e 11.65 di longitudine, mentre la profondità è stata di 2 chilometri sotto il livello marino. Numerosi i comuni che hanno avvertito la scossa, come ad esempio Lusia, Sant’Urbano, Lendinara, Vescovana, Villanova del Ghebbo, Villa Estense, Granze, Costa di Rovigo, Vighizzolo d’Este e molti altri ancora. Le città più vicine sono state invece Rovigo, Ferrara, Padova e Vicenza, dislocate in un raggio massimo di cinquanta chilometri dall’epicentro. Anche in questo caso il terremoto non ha provocato alcun danno ne feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA