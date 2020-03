Terremoto oggi Isole Eolie M 2.5/ Ingv ultime scosse, sisma anche nel mar Tirreno

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi sulle Isole Eolie, in Sicilia. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nei pressi della splendida località di Lipari. Il movimento ha avuto coordinate geografiche pari a 38.45 gradi di latitudine e 14.82 di longitudine, mentre la profondità è stata di 12 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma di oggi ha interessato da vicino i comuni di Leni, Lipari, Santa Maria Salina e Malfa, mentre le città più importante dislocate nei pressi dell’epicentro restano Messina, Reggio Calabria e Acireale, in un raggio massimo di 100 chilometri. Quella di stanotte delle ore 2:51 è la nona scossa superiore alla magnitudo 2.0 registratasi sulle Isole Eolie in una settimana, a conferma di uno sciame sismico in corso. Fortunatamente non si sono verificati danni ne feriti, ma l’evento resta comunque da attenzionare.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI VICINO A BOLZANO

Alle ore 6:22 di stamattina si è verificata invece una scossa in un’altra zona ad alta attività sismica, leggasi il mar Tirreno meridionale, sopra la costa nord della Sicilia. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche di 38.72 gradi di latitudine e 13.56 di longitudine, con una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare. A livello di città troviamo Palermo e Bagheria in un raggio massimo di 70 chilometri, mentre nessun paese è stato interessato dalla scossa in quanto verificatasi in mare aperto. Infine, segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non troppo lontano dal Trentino Alto Adige, lungo il confine fra l’Austria e l’Italia. Alle ore 2:12, un evento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter è stato registrato dalla Sala sismica Ingv in Roma, a circa 90 chilometri da Bolzano. Anche in questo caso non si sono verificati dei danni ne tanto meno dei feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA