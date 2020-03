Terremoto oggi M 2.7 Isole Eolie/ Ingv ultime scosse: trema anche il catanzarese

Altra scossa di terremoto registrata quest’oggi in Sicilia, sulle Isole Eolie. Stando a quanto comunicato poco fa dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un evento tellurico è stato registrato in zona nella mattinata odierna, precisamente alle ore 08:07 di oggi, domenica 1 marzo. L’evento sismico di magnitudo 2.7 ha avuto coordinate geografiche pari a 38.56 gradi di latitudine, e 14.56 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato individuato a 19 chilometri di profondità sotto il livello del mare. La scossa di terremoto di oggi non ha interessato da vicino alcun comune sulla terraferma, e la città più vicina all’epicentro resta la siciliana Messina, distante comunque 95 chilometri. Si stanno facendo sempre più frequenti le scosse di terremoto alle Eolie, e basti pensare che negli ultimi cinque giorni ben sei scosse superiori alla magnitudo 2.0 gradi, fra cui quella di 3.2 di ieri, sono state registrate dai sismografi.

SCOSSA DI TERREMOTO ANCHE A CATANZARO

In ogni caso, l’evento tellurico di stamane non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Quella di oggi alle Eolie è l’ultimo sisma odierno registrato sul territorio nazionale. In precedenza aveva tremato un’altra zona che negli ultimi mesi ha regalato scosse più o meno moderate. Stiamo parlando precisamente della provincia di Catanzaro, in Calabria. L’evento è stato registrato alle ore 18:05 della serata di ieri, sabato 29 febbraio, con epicentro a sei chilometri di distanza dal comune di Albi. 39.08 gradi di latitudine e 16.6 di longitudine sono state le coordinate del sisma, mentre la profondità è stata di 8 km sotto il livello marino. Il sisma è avvenuto nei pressi di Taverna, Sorbo San Basile, Magisano, Fossato Serralta e Zagarise. Le città più vicine all’epicentro sono state invece Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza e Crotone, distanti al massimo 45 chilometri. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA