E’ giunto il consueto appuntamento della giornata in cui andiamo a scoprire assieme quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi oggi, mercoledì 3 settembre 2024, nel nostro Paese. Fortunatamente non sono stati segnalati dall’Ingv eventi tellurici significativi e quello che ha registrato la magnitudo più alta è avvenuto nella regione Abruzzo, precisamente a tre chilometri a sud ovest dal comune di Villavallelonga, in provincia de L’Aquila.

Si è trattato di un sisma localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 10 minuti, nei pressi di Balsorano e ad una sessantina di chilometri dal capoluogo regionale L’Aquila, nonché a 69 dalla città laziale Tivoli. Sempre per la giornata di oggi l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto. In questo caso la scossa ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, registrata la notte passata, alle ore 2:46. L’evento è avvenuto vicino a Milazzo, a circa 35 chilometri dalla città siciliana di Messina, a 48 da Reggio Calabria e a 88 da Acireale.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA NELLE FILIPPINE E SULL’ISOLA DI CIPRO

Una situazione quindi di assoluta tranquillità nello stivale e dobbiamo spostarci all’estero per segnalare qualcosa di più importante, precisamente nelle isole Filippine (in mare aperto, lontano dalla costa), dove alle ore 1:16 italiana i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 gradi sulla scala Richter.

Infine, nella tarda serata di ieri, alle ore 23:29 in Italia, è avvenuto un sisma sull’isola di Cipro, nei pressi della Grecia, con una magnitudo di 4.8 gradi sulla scala Richter. Entrambe le scosse principali, leggasi quella nelle Filippine e quella a Cipro, non hanno causato alcun danno ne tanto meno dei feriti: fortunatamente nessuno si è fatto male nonostante la loro magnitudo sia stata rilevante. Attendiamo eventuali scosse che potrebbero verificarsi nel corso della giornata di oggi.

